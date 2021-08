Platinense esfaqueia mãe e ameaça irmã

Indivíduo de 19 anos foi preso por violência doméstica

A equipe RONE(Batalhão de Operações Especiais) em patrulhamento pela cidade de Santo Antônio da Platina, bairro Aparecidinho 3, percebeu um indivíduo alterado em frente a uma residência. Feita abordagem, em Santo Antônio da Platina, para averiguação em torno de 18h40m desta quarta-feira, dia 11.

Na busca pessoal, encontrada em sua cintura uma faca. Em conversa com familiares, constatado que o elemento ameaçou a irmã de morte e esfaqueou a própria mãe na região do braço sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.