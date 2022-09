Levam a Palavra de Jesus Cristo para fiéis de todas denominações

O Pastor Ricardo e equipe viajam pelo Norte Pioneiro/Noroeste do Paraná, e Sul/Sudeste de São Paulo.

O projeto com os Pastores de Vida fazem a Oração da Gratidão com toda estrutura ( ônibus, caminhão etc) param e cantam louvores abençoando os comércios das cidades.

Iniciativa que aumenta a religiosidade e leva felicidade para a população.