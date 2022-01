Tarado: passageiro de ônibus é preso em Jacarezinho

Ação conjunta hoje entre as polícias militar e civil

Na madrugada desta segunda-feira, dia dez, uma mulher de 27 anos pediu para o motorista de um ônibus de viagem acionar a polícia pois estaria sendo assediada por um passageiro vizinho. O coletivo saiu de Cascavel/PR e tinha como destino São Paulo/SP.

Segundo a vítima, o passageiro ao lado, por cerca de 40 minutos, ficou passando a mão em sua perna e em dado momento pegou em sua mão e a puxou para o seu lado, ocasião em que a moça se levantou e pediu socorro ao motorista.

O ônibus parou na cidade de Ourinhos/SP, em um posto da Polícia Militar paulista e o caso foi em seguida apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho em razão dos fatos terem ocorrido na parte da BR-153 que passa por esta cidade paranaense. Os PMs relataram que a vítima estava nervosa e chorava muito. Também apresentou prints de conversas no WhatsApp nas quais ela relatava o que ocorria para um amigo, o qual sugeriu que fosse acionada a polícia.

O suspeito, homem de 28 anos, negou as acusações e alegou que estaria dormindo , justificando que estava passando mal e teria ido ao banheiro pouco antes da mulher sair para falar com o condutor.

O delegado de plantão, o platinense Rafaek Guimarães, deu voz de prisão em flagrante pela prática do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, cuja pena é de reclusão de um a cinco anos e o caso encaminhado ao Poder Judiciário.