Operação prende ladrão; dois ainda foragidos

Policiais militares e civis cumpriram mandados na manhã desta terça-feira

As Polícias Civil e Militar deram cumprimento a mandados de prisão preventiva em desfavor de suspeitos da autoria de roubos ocorridos no Parque Jandira, em Santo Antônio da Platina. Foi na manhã desta segunda-feira, dia 21.

Os roubos ocorreram no último dia cinco (um sábado) sendo o primeiro numa retífica de automóveis no período da manhã, quando três bandidos renderam as vítimas, fazendo uso de arma de fogo, e subtraíram dois aparelhos celulares e R$ 2 mil em dinheiro, e o segundo uma tentativa de roubo em outra residência no bairro, no período da tarde, porém a reação fez com que os marginais fugissem do local sem nenhum objeto.

Um indivíduo de 21 anos foi localizado e preso, sendo apreendido em seu poder também três aparelhos celulares, porção de crack pesando cerca de 7 gramas e várias correntes de prata.

Os outros dois não foram encontrados e são considerados foragidos. São eles: Breno de Mello e Murilo Alves da Costa (foto). Ambos têm 18 anos.

Todos crime de roubo, cuja pena é de reclusão de 04 a 10 anos, podendo a pena ser aumentada em até 2/3 em razão do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Como são considerados foragidos, seus nomes e imagens estão sendo divulgados neste momento para localização dos seus paradeiros e em conformidade com os termos da Lei de Abuso de Autoridade.

Quaisquer informações ligar para Delegacia (43) 3534-8909, Polícia Militar (190) ou mensagens pelas redes sociais da Delegacia de Santo Antônio da Platina.