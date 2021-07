Nutricionista dá dicas sobre comida de rua

Recomendações práticas no cotidiano para quem deseja emagrecer

A nutricionista platinense Nayrana Chagas Vilas Boas (fotos) dá dicas por meio do npdiario para quem tem a vida corrida, come fora de casa e está tentando emagrecer e mudar os hábitos alimentares. Mas, é importante lembrar que o acompanhamento profissional individual e personalizado sempre é a melhor estratégia.

GUIA DE SOBREVIVÊNCIA ALIMENTAR NA RUA PARA QUEM ESTÁ TENTANDO EMAGRECER E MELHORAR OS HÁBITOS ALIMENTARES:

1 – Atenção na adição de molhos.

Reduza/controle. Atenção na adição de molhos e também com os molhos que já vem adicionados em pratos. Eles, além de aumentar as calorias da preparação, normalmente possuem teor elevado de sódio e aditivos químicos.

2 – Busque comer em pratos menores.

Os pratos de jantar de hoje são, em média, 44% maiores do que eram na década de 1980. Pratos maiores foram associados a porções maiores, o que significa que as pessoas têm maior probabilidade de comer em excesso. Além disso, um estudo descobriu que pessoas com pratos maiores em um buffet comeram 45% mais comida do que aquelas que usaram pratos menores.

3 – Coma salada antes do prato principal.

Que tal uma salada antes do prato principal? Iniciar a refeição com uma entrada de baixa caloria, como uma sopa ou salada, pode te ajudar a comer menos na refeição principal. Um estudo observou que tomar sopa antes de uma refeição principal pode reduzir o número total de calorias que você ingere.

4 – Coma um pouco mais devagar.

Dedicar seu tempo para a refeição e mastigar lentamente pode te ajudar a se sentir saciado(a) mais rapidamente, o que pode fazer com que você coma menos e evite excessos. Se você tem tendência a comer com pressa, tente colocar o garfo e a faca na mesa entre as garfadas ou contar o número de vezes que mastiga a comida.

5 – Atenção nas quantidades.

Se precisar peça para viagem. Dentro do seu planejamento alimentar, seu nutricionista define as quantidades dos alimentos nas refeições baseadas nas suas necessidades para seu objetivo. Só que nem sempre a quantidade servida nos restaurantes vai ser compatível com o que você precisa, então atenção. Em caso de excesso, leve para casa.

