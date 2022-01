Namoro de PMDB com governador Ratinho Junior vira noivado

Governador convidou partido para ajudar na condução política do Paraná

Na manhã desta terça-feira (25), o governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu com a Executiva Estadual do MDB e demais lideranças do partido, para um diálogo a respeito do futuro do Paraná (fotos).

Durante o encontro, os peemedebistas foram convidadas pelo chefe do executivo estadual, que é do PSD, para ajudá-lo na condução política do Estado.

“O MDB fica lisonjeado com o convite, sabemos que somos um partido que pode contribuir muito com o governo, a adesão dos membros da executiva foi de 100%, no entanto, os líderes indicaram o caminho do amplo diálogo com a base do partido, pois política se faz de baixo para cima”, destacou o deputado estadual Anibelli Neto, presidente do MDB do Paraná (foto principal, com o governador).

Participaram também da reunião o ex-governador Orlando Pessuti, secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; o secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega; o secretário de Agricultura, Norberto Ortigara; o secretário do Desenvolvimento Urbano, Augustinho Zucchi e o prefeito de Tomazina e pré-candidato a deputado estadual Flávio Zanrosso, entre outros.