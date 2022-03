Mulheres da região garantem renda produção de café

Assistência técnica na propriedade e reuniões periódicas para transferência de tecnologias fazem parte das ações do IDR-Paraná no projeto. O resto fica por conta do empenho e força de vontade das produtoras que não decepcionam.

Os cafés produzidos já receberam diversos prêmios, inclusive no concurso Café Qualidade Paraná, que avalia, anualmente, cafés gourmet do Paraná. Há seis anos os cafés especiais produzidos pelas Mulheres do Café se mantêm no pódio, com destaque para o ano de 2015, nos quais as produções femininas ganharam as três modalidades do concurso.

Em expansão no Paraná principalmente a partir de 2010, foi nos cafés especiais que o Instituto viu a oportunidade de desenvolver esse potencial entre os pequenos produtores de agricultura familiar ao mesmo tempo em que empodera as mulheres.

Cíntia lembra que antes do projeto não havia produção de cafés especiais na região do Norte Pioneiro e no início a preocupação das mulheres era se haveria mercado para o segmento. Mas já no começo conseguiram um valor agregado três vezes maior do que nos cafés comuns.