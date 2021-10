Esposa mata ex com facada em Quatiguá

Autora alega ter se defendido do ex-convivente pois a estaria agredindo

Fábio Aparecido (foto), de 34 anos, morreu após levar uma facada da própria esposa durante uma briga, na noite desta terça-feira (26), às 21h50m, numa casa da Rua Dona Miloca, no Jardim Cristal, em Quatiguá.

A solicitação do ocorrido tratava de uma suposta tentativa de suicídio, entretanto, com a chegada dos PMs ao local, os moradores informaram ter havido uma briga de casal, a mulher matou o marido com golpe de faca. De acordo com o relato dela, estava sendo vítima de agressão do seu ex-convivente, com o qual esteve casada há nove anos.

A esposa conta que chegou na sua casa com seus filhos, um de três anos e outro de apenas um ano, e encontrou o ex embriagado deitado na sua cama. Tentou expulsá-lo da casa, mas não acatou. Portanto, levou seus filhos para a casa da mãe, para evitar que eles ficassem no meio da discussão, e voltou para retirar o homem de sua residência.

Ao retornar, entraram em vias de fato, pois o seu marido puxou seu cabelo e deu um soco na sua boca. Ele teria pego uma faca na cozinha e avançado, mas, conseguiu se desviar e retirar a faca. Porém, em outra tentativa de ser golpeada, se defendeu deferindo uma facada no pescoço, que resultou no óbito.

Cabe acrescentar que a autora já havia representado contra esse mesmo convivente em janeiro de 2021, após agressão. E havia acionado a Maria da Penha, com medida protetiva contra o agressor.

A mulher de 31 anos foi encaminhada para o laudo de lesão corporal, e presa posteriormente. Além disso, a arma do crime, uma faca de cozinha (foto abaixo), foi apreendida. Também aberto um inquérito para apurar as circunstâncias da morte.