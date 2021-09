Muda de árvore em troca de comida na região

IAT organizou a distribuição solidária em Itambaracá

Com a distribuição de 700 mudas de árvores nativas frutíferas em Itambaracá, no Norte Pioneiro, foram arrecadados 300 quilos de alimentos e 170 quilos de ração. O objetivo da ação solidária promovida pelo Instituto Água e Terra (IAT), dentro do programa Paraná Mais Verde, é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, principalmente as que tiveram sua renda impactada durante a pandemia.

“É uma ação que agrega a ajuda a famílias que precisam de alimentos, mas que também promove a educação ambiental porque auxilia na conscientização das pessoas quanto ao plantio de árvores nativas”, afirmou o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes.

De acordo com o chefe regional do IAT em Cornélio Procópio, João Carlos Ferreira, os donativos arrecadados em Itambaracá serão distribuídos com apoio da prefeitura. “Os 300 quilos de alimentos foram destinados para a ação social da prefeitura que entregará as cestas às famílias. O município também vai entregar as rações para entidades que cuidam de animais em necessidades de atendimento emergencial”, afirma.

Desde julho deste ano, já foram distribuídas mais de 35 mil mudas em 16 municípios do Estado, com a arrecadação de cerca de 27 toneladas de alimentos, 2,5 toneladas de ração, além de 4.853 peças de roupas, 155 cobertores, lençóis e calçados.

EM ANDAMENTO – No município de Barbosa Ferraz é possível participar com a doação de alimentos até o dia 10 deste mês. Ao doar um quilo de alimento, o participante leva para casa uma muda de árvore nativa frutífera. As doações podem ser entregues nas igrejas da cidade, nos horários das missas; nos comércios, das 8h às 18h; e nas escolas e colégios, das 13h às 17h.

PARANÁ MAIS VERDE – A distribuição gratuita de mudas de árvores nativas no Estado ocorre dentro do Programa Paraná Mais Verde. Em todo o Estado, com diversas finalidades, já foram distribuídas 3,8 milhões de mudas nativas. Elas são produzidas em 19 viveiros florestais mantidos pelo IAT. Além disso, o Instituto possui dois laboratórios de sementes de árvores nativas.