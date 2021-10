Motocicleta irregular apreendida em Jacarezinho

Polícia Militar apreendeu motocicleta com pisca e lanterna danificados, além dos pneus estarem careca

Nesta quinta-feira, dia 28, por volta das 18h30, a equipe ROTAM (Ronda Ostensiva Tático Móvel), apreendeu uma motocicleta em Jacarezinho.

Durante patrulhamento pela rua Padre Hugo, os policiais avistaram uma motocicleta (foto) com a lanterna quebrada, e a traseira toda ralada. Diante disso, abordaram o veículo.

Na busca pessoal não encontraram nada ilícito. Porém, verificaram que a moto também estava com os piscas traseiros danificados e com os pneus “carecas”.

Como não foi possível sanar o problema no local, foram lavradas as notificações pertinentes, bem como, efetuada a apreensão da motocicleta, que foi conduzida ao pátio do 2º BPM.