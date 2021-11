Japira: moto furtada é recuperada

Policiais Militares prenderam sujeito que receptou a motocicleta

Nesta quarta-feira, dia 17, por volta das 16h20m, a Polícia Militar recuperou motocicleta furtada na cidade de Japira.

Após denúncias, os PMs localizaram o menor suspeito do crime, porém o mesmo fugiu e não foi possível detê-lo naquele momento.

Em ato contínuo, seguindo as informações, os policiais foram até a casa do indivíduo que comprou a moto, e encontraram a mesma no local, com o chassi e o número do motor suprimidos .

O sujeito que comprou a moto furtada foi preso.