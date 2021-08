Moto barulhenta é apreendida por PM

Equipamentos foram alterados de forma irregular

Em Santo Antônio da Platina, operação apreendeu uma motocicleta no centro, pois produzia um som excessivamente alto proveniente do escapamento.

A abordagem do motociclista ocorreu no cruzamento da Rua Ruy Barbosa com a Rua 24 de Maio, a moto era uma Honda/CG 150 Start (foto).

O Sistema Policial constatou que a documentação da moto estava regularizada e que o condutor estava devidamente habilitado na categoria “AB”. Entretanto, durante averiguação na moto, os policias observaram que o escapamento estava irregular, que o silenciador de motor de explosão era defeituoso, deficiente e inoperante, e além de tudo, que a motocicleta não possuía um item obrigatório, o filtro de ar.

Devido as alterações irregulares, veículo encaminhado à sede da 4ª cia PM e recolhido ao pátio para a regularização.