Moto apreendida por alteração no escapamento

Infração de trânsito grave cometida por motociclista em Santo Antônio da Platina

Durante o patrulhamento da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), acompanhada do Comandante da 4ª CIA PM, avistaram e abordaram o condutor de uma motocicleta YAMAHA/FAZER YS250, preta, placa CGT-0D98, no centro de Santo Antônio da Platina.

O motociclista estava devidamente habilitado na categoria “A”.

Mas, durante a vistoria na motocicleta, a equipe percebeu que o sistema de escapamento estava alterado, defeituoso e inoperante. Sendo necessário apreender a moto devido a infração de trânsito grave cometida.

Diante dos fatos, o condutor foi liberado no local e a motocicleta conduzida à sede da 4ª companhia de polícia militar para a confecção de documentos e procedimentos cabíveis.