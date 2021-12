Motocicleta apreendida com adolescente em Joaquim Távora

Menor conduzia veículo com escapamento e retrovisores irregulares

Motocicleta Honda/Cg 160 foi apreendida nesta terça-feira, dia 21, pela Polícia Militar no centro de Joaquim Távora, após cometer infrações de trânsito.

Durante patrulhamento pela Avenida Senador Souza Neves, os policiais cruzaram com uma moto no sentido contrário da via, que estava com o escapamento alterado, e com retrovisores inoperantes (virados para o solo).

Foi dada voz de abordagem, e identificado o condutor como menor de idade (16 anos).

Diante dos fatos a motocicleta (foto) foi encaminhada para o pátio da policia militar por pendencias administrativas e o menor foi entregue ao seu pai