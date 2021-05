Morte emociona Salto do Itararé

Jovem de 20 anos perdeu a vida por complicações provocadas pela Covid-19

Quando a Funerária Bom Jesus confirmou o falecimento de Mônica Aparecida Aguiar Tobias (fotos) de apenas 20 anos, e o seu sepultamento às 22 horas no mesmo dia, 25, última terça-feira, no Cemitério Municipal, a comoção tomou conta da pacata Salto do Itararé.

Não houve velório.

O falecimento foi causado pela Covid-19.