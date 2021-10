Mulher morre ao tentar atirar em lagarto em Japira

Vítima de 76 anos acertou sua própria barriga

Nesta segunda-feira, dia 25, a Policia Militar atendeu um acidente com arma de fogo, que levou ao óbito uma senhora de 76 anos, moradora do Bairro Marimbondo, em Japira.

Por volta do meio-dia, o solicitante (senhor de 82 anos), estava trabalhando na lavoura quando ouviu um disparo de arma de fogo. De imediato, seguiu o som que veio de sua casa, localizada no mesmo sítio.

Ao chegar no local, encontrou sua mulher, ferida com disparo no abdômen. A senhora lhe relatou que o disparo havia sido acidental, e que a intenção dela era acertar um lagarto que naquele momento estava atacando a sua criação de frangos.

O solicitante afirmou que diante da situação saiu em busca de ajuda, todavia, quando retornou, sua esposa havia morrido. Ele estava em estado de choque, e portanto foi encaminhado para cuidados médicos.

A Polícia Judiciária e Científica foi acionada. E a arma, espingarda calibre 28 (foto), contendo um cartucho deflagrado na câmara, foi apreendida.