Moção ao pessoal da Saúde de Ibaiti

Honraria entregue pelo comprometimento e competência

Sábado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, ocorreu a cerimônia organizada pela Câmara de Vereadores com a Moção de Aplausos aos profissionais da saúde que estão trabalhando no combate contra a pandemia da Covid-19 em Ibaiti.

O evento foi promovido ao lado da pista próxima ao Posto de Saúde Central, na avenida Dra. Fernandina do Amaral Gentile.

“Que Deus ilumine e proteja cada um dos funcionários e cubra de bençãos e proteção. Muito obrigado pelo empenho e dedicação de todos desde p pessoal da faxina, recepção, cozinha, técnicas de enfermagem, auxilares de enfermeiros, enfermeiras, médicos, fisioterapeutas, motoristas, colaboradores da manutenção, do apoio, administrativo, enfim todos . Parabéns a todos os trabalhadores de Ibaiti . E continuamos juntos na luta contra a Covid-19”, afirmou na ocasião o prefeito Antonely Carvalho.