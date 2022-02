Adolescente flagrado com crack em Santo Antônio da Platina

PM apreendeu menor com cinco pedras fracionadas para a venda

Nesta terça-feira, dia 08, por volta das 23h00, a Polícia Militar apreendeu menor (16 anos) com pedras de crack, em Santo Antônio da Platina.

Durante patrulhamento pela Rua Mário Giovanetti, no cruzamento com a Rua José Ritti, os policiais viram três indivíduos em atitude suspeita, e na abordagem, no bolso de um deles estavam cinco pedras de crack (foto), embaladas de forma de terço e prontas para a venda (foto).

Questionado sobre o entorpecente, ele informou ser mesmo para a venda. Portanto, conduzido até a sede da 4ªcia/PM, para confecção do boletim, e depois encaminhado para a 38ª delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Com os outros, nada de ilícito encontrado.