Apreendido menino de 14 anos com moto furtada

Passageiro de apenas 13 anos passeava sem nenhum cuidado

A PM patrulhava pela Rua Antônio de Castro Vilas Boas, em torno de 17 horas desta terça-feira, dia 29, e viu uma motocicleta sem placa de identificação. A abordagem foi na PR-092, na entrada da Fazenda Jacutinga, em Santo Antônio da Platina.

O condutor (14 anos) e passageiro (13 ) estavam com a moto sem placa de identificação, numeração do chassi e motor suprimidos, sendo identificada através da etiqueta abaixo do banco que possui dados como numeração do chassi, cor predominante e modelo.

Realizada consulta, foi descoberto tratar-se de uma Honda/CG150 TITAN KS, cor vermelha, com alerta de furto de 2017.

Os menores e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil visando serem tomadas as devidas providências.