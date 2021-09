Adolescente platinense apreendido com cocaína

Quando viu a PM rapaz (17 anos) dispensou droga num terreno

Nesta terça-feira, dia 28, por volta das 23h00, a Polícia Militar apreendeu um menor, por porte de drogas, na Rua Dário Vilela, no Bairro Álvaro de Abreu, do munícipio de Santo Antônio da Platina.

A equipe percebeu dois rapazes que agiram de modo suspeito com a aproximação da viatura. Um deles dispensou um objeto no terreno baldio que estavam próximos, chamando a atenção dos policiais, que deram voz de abordagem. Ao fazerem a busca pessoal nada de ilícito encontrado. Porém, em ato contínuo, efetuaram buscas no terreno, onde localizaram o que jogara, uma porção de cocaína embalada (foto).

Com isso, o menor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local para as devidas providências e a droga apreendida.