MDB do Paraná rechaça aliança com PSDB, avisa Anibelli

Presidente partidário diz que no Estado não haverá união com tucanos

Está sendo divulgado na mídia que os presidentes do MDB nacional, Baleia Rossi, e do PSDB, Bruno Araújo, iniciaram as conversas para unir os dois partidos em uma federação. Segundo a Imprensa, a ideia dos presidentes é unir forças para a 3ª via na disputa à Presidência da República.

“Aqui no Paraná, nem a pau, Juvenal. É sabido que o MDB do Paraná sempre confrontou a turma do ex-governador Beto Richa”, disse o deputado estadual Anibelli Neto (foto), presidente do MDB do Paraná.

Anibelli Neto lembrou que “o governo do ‘melhor está por vir’ nunca chegou, e foi marcado pelo desequilíbrio fiscal, falta de respeito com os servidores públicos, se apropriou do dinheiro da previdência do funcionalismo, criou o tarifaço do Detran e o aumento do ICMS sobre diversos itens”. Sem falar dos inúmeros casos de corrupção envolvendo o nome do ex-governador, finalizou o presidente do MDB paranaense.