Loja perturba sossego no centro

Havia queixas de comerciantes vizinhos pelo volume elevado das propagandas sonoras de ofertas

Depois de várias reclamações, foi necessária a intervenção nesta semana da Polícia Militar para evitar os transtornos e incômodos provocados por uma loja, na rua Rui Barbosa, centro de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as denúncias dos vizinhos comerciantes, deixava o som de ofertas e jingles alto demais, perturbando o sossego nas lojas e outros tipos de segmentos do entorno, em especial dos condôminos do Edifício Palácio do Comércio.

O problema foi resolvido.