PSD e do PT destacam trabalho da Assembleia Legislativa

Para Hussein Bakri (PSD) e Professor Lemos (PT) discussão de leis importantes marcaram 2021

Apesar de todos os percalços de 2021, como a pandemia e os problemas econômicos do País, para o líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD), e o líder da Oposição, deputado Professor Lemos (PT), uma série de projetos aprovados pela Assembleia Legislativa do Paraná foram importantes para a população. Mesmo em campos ideológicos distintos, os parlamentares destacaram que o trabalho do parlamento foi fundamental para implantação de políticas públicas.

Para Hussein Bakri, as leis aprovadas ao final deste ano se destacam. “Tivemos um número grande de projetos discutidos aqui. A Lei Geral das Universidades é um marco importante. O Paraná é o Estado que mais investe em ensino superior. Aprovamos a Lei com ajustes pontuais que possibilita as universidades terem mais recursos. De modo geral, construímos um texto muito bom”, avaliou Bakri. “O vale-alimentação dos policiais que estão na linha de frente é outra Lei importante. Por isso aprovamos o vale de R$ 600,00, valor que vai melhorar a carreira deles”, frisou.

Para o deputado Professor Lemos, o ano teve pontos positivos e negativos. “Apesar do ano difícil, aprovamos lei importantes, que queremos que sejam implementadas. Por outro lado, em 2021, ainda tivemos a pandemia presente, tivemos o problema da economia. Com isso, o Governo se aproveitou desses fatores para aprovar alguns projetos que representam derrotas para o Paraná. Em 2022 queremos que seja diferente. Vamos trabalhar para recuperar os direitos que o paranaense perdeu”, afirmou Lemos.

Para Bakri, os projetos aprovados este ano serão importantes em 2022. “Foi um ano de muito trabalho. Fico feliz com a colaboração de todos. Terminamos o ano com todos os projetos do Governo aprovados. Isso possibilita o Executivo colocar em prática suas políticas”, complementou. Já Lemos diz que o trabalho no próximo ano será para reverter legislações que considera prejudiciais. “Vamos trabalhar, aproveitando que é um ano de eleição, para sensibilizar o Governo dos erros que cometeram para que estes sejam reparados. Várias leis trouxeram prejuízos para a população”, encerrou.