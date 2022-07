“Julho Dourado” visa mais saúde e evitar abandono animal

Deputado Cobra Repórter ressalta a importância do mês de reflexão



“O Julho Dourado surgiu através da Lei Estadual nº 19.472/2018 de minha autoria. Neste mês que está começando, queremos motivar a população para que reflita sobre o bem-estar dos animais de rua e animais domésticos de estimação (pets). Sou um defensor da causa animal e tenho vários projetos nesse sentido. Os animais não têm quem os defenda, não têm noção da maldade humana, por isso, é nossa responsabilidade cuidar, proteger e garantir que tenham seus direitos cumpridos. Ser abandonado e viver nas ruas não é uma escolha deles. Eles são vítimas! Se nós não fizermos nada por eles, quem irá fazer?”, disse o vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), no fim de semana.

Entre as ações do Julho Dourado, estão previstos o pedido de uma ampla campanha em nível estadual nas emissoras de rádio e TVs; o envio de ofício a todas as prefeituras, câmaras municipais, organismos públicos e privados ligados aos animais solicitando ações; pedido que os prédios públicos municipais, estaduais e federais sejam iluminados na cor dourada à noite.

O deputado Cobra Repórter destaca ainda que o Centro Integrado de Denúncias 181 do Paraná recebeu 52.409 denúncias ao longo de 2021, segundo balanço da secretaria estadual da Segurança Pública. O documento indicou que a participação da população foi mais intensa contra o tráfico de drogas e maus-tratos a animais domésticos, que, juntos, somaram 28.213 denúncias, ou seja, 53,82%. Os casos de maus-tratos a animais domésticos ficaram em segundo lugar no ranking. Foram 10.921 denúncias recebidas, o que representa 20,8% do total em 2021.

O deputado ressalta que é um defensor da causa animal com lei e projetos relacionados a este tema. Confira: