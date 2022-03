Jovem organiza projetos sociais em Ribeirão do Pinhal

NESTE MÊS ARRECADARÁ PRODUTOS PARA A DIGNIDADE MENSTRUAL

O jovem fotógrafo Álefe Oliveira (22 anos) utiliza as redes sociais para divulgar seus projetos realizados em Ribeirão do Pinhal.

Ex-presidente do grupo de jovens da Igreja do Evangelho Quadrandular por 2 anos, atualmente estudante de Gestão Portuária na UNOPAR em Santo Antônio da Platina, Alef também atua no Instagram.

É responsável por ações de caridade em seu município, como distribuição de alimentos à população carente e doações de roupa, e recebe ajuda da comunidade para realizar o serviço, por meio de doações de cestas básicas. Pretende expandir seu trabalho para toda a região do Norte Pioneiro, visando ajudar demais pessoas necessitadas.

Neste mês de março, estará arrecadando absorventes para serem distribuídos nos banheiros públicos femininos de Ribeirão do Pinhal. Para entrar em contato ou contribuir: Whatsapp (43) 9 8441-0148.