Polícia prendeu jovem de 19 anos que cometeu crime de furto

Na madrugada deste domingo, dia 19, por volta das 00h30, a equipe policial foi acionada para atender um furto no Supermercado localizado na Rua José Pavan, em Jacarezinho

No local, abordaram o autor que ainda estava nos fundos do estabelecimento. Com ele estava as mercadorias furtadas (foto).

Foi dada voz de prisão para o indivíduo de 19 anos, e encaminhado para a Delegacia de Polícia da cidade.