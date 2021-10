Irmãos furtaram fábrica de sorvetes (vídeos)

Polícia Civil identificou autores do delito que ocorreu em agosto

Na madrugada do dia 23/08/2021, por volta das 01h00, um indivíduo de 19 anos, na companhia de seu irmão adolescente de 17 anos, arrombaram a fábrica de sorvetes Mildbom, localizada no Jardim Eldorado, do município de Santo Antônio da Platina. E em seguida subtraíram dinheiro, potes de sorvetes, refrigerantes e outros produtos. O furto resultou no montante de R$ 515,00.

A equipe de investigação teve acesso às imagens do estabelecimento e identificou os autores do delito, os quais já são conhecidos no meio policial por envolvimento em outros crime patrimoniais. O adolescente, inclusive, é o mesmo que realizou o roubo ocorrido na padaria do Jardim Bela Manhã, no dia 15 de agosto.

Concluíram o inquérito e o indivíduo de 19 anos foi indiciado pelo delegado pela prática dos crimes de furto qualificado (artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Já contra o menor foi instaurado um boletim Circunstanciado, responsabilizando-0 pela prática de ato infracional semelhante ao furto qualificado.