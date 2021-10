Iphone furtado em Itambaracá estava em Jacarezinho

Após informação sobre a localização o celular foi recuperado

Neste sábado, dia 23, às 10h50, a Polícia Militar recuperou um Iphone 6 que havia sido subtraído em Itambaracá e estava na cidade de Jacarezinho.

Após informações do furto qualificado do Iphone, a Polícia Militar foi informada que a localização do celular indicava a cidade de Jacarezinho, na rua Soldado Durval Paim Filho. Para tanto, os policiais deslocaram-se para o local, e encontraram o indivíduo no quintal, com o aparelho no seu bolso.

Ao indagarem sobre a posse do celular, ele relatou que havia comprado de um sujeito (já conhecido no meio policial) pela quantia de R$110,00, mais seu antigo aparelho um Xiaomi. O rapaz ainda passou o endereço desse sujeito, residente do bairro Jardim Panorama.

Os policiais foram para o endereço indicado, e conversaram com a genitora do suspeito, sendo informados que ele estava ausente.

Diante dos fatos, o abordado foi encaminhado a sede da 1ª Cia para confecção do boletim, ao hospital para atestado de integridade física e por fim a 12ª Subdivisão Policial para apreciação da autoridade policial de plantão.