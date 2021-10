Iniciada Campanha do Brinquedo 2021

A felicidade de uma criança não tem preço, tem solidariedade

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, a RPC e Instituto GRPCOM promovem a 13ª edição da Campanha do Brinquedo. Neste ano, a campanha acontece entre os dias 4 de outubro e 11 de dezembro, em 35 cidades do estado.

A iniciativa solidária conta com a parceria logística do Exército Brasileiro, do Secovi-PR e dos sindicatos empresariais do comércio filiados à Fecomércio PR, das Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio (CMEG) do estado, além de empresas do comércio de bens serviços e turismo.

Podem ser doados brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação, em postos de coleta disponíveis em todas as unidades do Sesc PR e do Senac PR, além de estabelecimentos parceiros.

Consulte pelo site www.sescpr.com.br/brinquedo/.

Assim como na edição passada, os itens doados passarão por um período de quarentena para então serem triados, higienizados e encaminhados para instituições que atendem crianças em vulnerabilidade social do estado. O intuito da iniciativa é levar alegria aos pequenos, além de um Natal mais feliz e solidário.

Ações programadas

Ao longo da realização da 13ª edição da Campanha do Brinquedo estão programadas ações para intensificar as arrecadações e trazer ainda mais segurança e comodidade para as pessoas fazerem suas doações.

No último sábado, 16 de Outubro o Sesc e o TG de Santo Antônio da Platina promoveram Drive-thrus em três pontos da cidade: No Sesc, rua Rui Barbosa, 799; no Tiro de Guerra, Rua Coronel Capucho, 1004 e também em frente ao Palácio do Comércio.

Outras ações acontecerão ao longo desta Campanha.

Empresários, representantes de instituições, sindicatos, etc., que queiram contribuir com a Campanha, disponibilizando seu espaço, sendo um ponto de coleta ou queiram fazer doações ao sesc, podem entrar em contato pelo telefone (43) 3558-3300. Falar com a técnica de atividades Mariza Degáspari Arantes.

Em 2020 a Campanha do Brinquedo arrecadou 143.888 itens, beneficiando 70.516 crianças em todo o Paraná.

Mais informações pelo site www.sescpr.com.br/brinquedo ou pelos telefones 0800 643 6346 – (43) 3558-3300.