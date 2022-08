Homem ateia fogo em seu próprio veículo

Dentro do cemitério de Jacarezinho

Nesta segunda-feira (22) um elemento, morador na rua Anacleto do Carmo, ateou fogo no seu próprio carro, um VW/Gol ano 2009, em Jacarezinho.

O incidente aconteceu no Cemitério São João Batista, e foi constatado que o proprietário estava sob influência de álcool e drogas.

No Pronto Socorro, o homem estava tão alterado que precisou de reforços de várias pessoas para contê-lo.

O corpo de bombeiros foi chamado, mas nada pode fazer.

O comportamento do indivíduo está previsto no Artigo 163 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa. IV – por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:

Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência

Na Polícia Civil, responderá por danos ao patrimônio público.