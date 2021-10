Governador conversa com direção e prefeitos do MDB

Reunião debateu relações republicanas e educadas entre Situação e Oposição

Aconteceu reunião no início desta semana na Vinícola Araucária em São José dos Pinhais visando estreitar relações institucionais entre o governador Carlos Massa Ratinho Junior e os 27 chefes dos executivos do Paraná que são filiados ao MDB. O encontro foi solicitado pelos prefeitos à direção estadual do partido e providenciado pelo presidente, Anibelli Neto.

“Fizemos a ponte e as conversas foram avançadas, o governador garantiu que não haverá perseguição e nenhum tipo de postura contrária aos interesses da população”, afirmou Anibelli em entrevista por telefone ao npdiario.

O local escolhido, ao qual se dirigiu também o deputado federal Sérgio Souza, foi a vinícola do segundo-vice-presidente da sigla, ex-deputado Renato Adur, com a presença também do secretário Secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Paraná, João Carlos Ortega.

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, gostou da iniciativa, “mostrou a maturidade de nossas lideranças públicas”, assinalou.