Menino de nove anos chama PM para evitar morte da própria mãe

Desatino ocorreu ontem de madrugada na Vila Ribeiro

Um garoto de nove anos chamou a PM clamando pela presença em sua residência, pois o padrasto estava agredindo sua mãe, em Santo Antônio da Platina. Os policiais chegaram rápido ao local e prenderam o homem. O fato aconteceu na rua Diamantina, Vila Ribeiro, no início da madrugada deste sábado, dia 18.

A vítima, de 30 an0s, informou que o elemento, 46, lhe bateu com chutes e socos no rosto, a enforcou com um mata-leão e a arrastou pelos cabelos, ameaçando matá-la se decidir pela separação conjugal.

A situação causou constrangimento e medo nos vizinhos.