Furtado quadriciclo em Carlópolis

Rapaz (19 anos) e menor (15 anos) furtaram ferramentas também

Nesta terça-feira, dia 21, às 17h30, a Polícia Militar foi acionada devido um furto que ocorreu num condomínio de Carlópolis.

Segundo solicitantes, furtaram da residência um quadriciclo (foto principal), e ferramentas (foto abaixo). Ao levantar informações, a equipe soube que um menor havia sido visto conduzindo um quadriciclo nas proximidades.

Diante disso, localizaram o menor, que confirmou ter realizado o furto junto com um maior, e informou que os materiais e o quadriciclo estavam no Bairro Novo Horizonte.

No deslocamento para este local, encontraram o outro elemento numa quadra esportiva do Bairro Vista Alegre, esse também confirmou ser autor do furto. Os objetos do furto foram encontrados em um terreno baldio, no bairro que os autores mencionaram.

O maior (19 anos) e menor (15 anos) foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis.