Faz “Zerinho” com moto mas é flagrado

No final da manhã desta quinta-feira

Em patrulhamento pelo bairro Monte Carlos, a PM se deparou com um motociclista (22 anos) empinando e realizando manobra popularmente conhecida como “Zerinho”, sendo de imediato dada voz de abordagem. Foi em torno de 10h55m desta quinta-feira, dia 30, na esquina das ruas Coronel Capucho e Antônio Martins, em Santo Antônio da Platina.

Zerinho é a manobra onde a moto é empinada com a roda traseira no chão e girando em círculo.

Em consulta ao sistema policial verificou-se que o condutor possui habilitação categoria “AB”, e a Honda/CG 160 Titan estava em dia quanto a documentação, porém se encontrava sem o retrovisor do lado direito. Assim, encaminhada ate o pátio da 4° Cia, onde o piloto apresentou o retrovisor que faltava, sanando a irregularidade, mas sendo lavradas as notificações pertinentes. Na sequência, liberado juntamente com o veículo.