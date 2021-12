Promotora Kele Cristiani é Cidadã Honorária de Santo Antônio

TÍTULO ENTREGUE ONTEM HOMENAGEIA TRAJETÓRIA DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO

A promotora Kele Cristiani Diogo Bahena recebeu o título de Cidadã Honorária, pelos serviços prestados para a comunidade de Santo Antônio da Platina. A honraria foi entregue no final da tarde desta sexta-feira, dia três, na sede do Legislativo (fotos).

A homenageada nasceu em Ibaiti há 48 anos , cursou Direito pela UENP e é filha de Onofre Diogo Acosta e de Leonina do Prado Diogo.

Presentes no evento o procurador de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia, o prefeito em exercício, Chico Aramon, e o presidente da câmara, José Jaime Mineiro, além de familiares e amigos.

Aos 22 anos tomou posse no cargo de Promotora de Justiça titular de Curiúva por dois anos e três meses. Depois foi Promotora de Justiça em Ribeirão do Pinhal, por dez anos. Atualmente é Promotora Coordenadora do Gepatria (Grupo Especializado de Proteção do Patrimônio Público do Norte Pioneiro). Além disso, assumiu no dia 28/06/2021 a coordenação do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Norte Pioneiro (GAEMA).

Ela cursou mestrado na UENP, e foi coordenadora do curso de Direito da faculdade de Ibaiti de 2004-2010.

Em 2015 participou do curso: “A luta contra o crime organizado”, em Roma, na Itália. Já nos anos de 2017, 2018 e 2019 foi representante do MPPR no ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro).

É autora do livro: “O Princípio da Moralidade Administrativa e seu Controle pela Lei de Improbidade”.

A Doutora Kele, como é conhecida, já recebeu as seguintes homenagens: