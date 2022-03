Ameaça familiares com arma de brinquedo e é preso em Tomazina

Amedrontou mãe e irmão no bairro Arvoredo

A Polícia Militar foi acionada diante de solicitação de caso em que sujeito estava ameaçando sua mãe e seu irmão com arma de fogo, na noite de domingo (20) no Bairro Arvoredo, no município de Tomazina.

Os agentes saíram em busca do elemento em endereço fornecido na solicitação, e o abordaram enquanto transitava em seu carro, Fiat/Strada. No momento da revista do veículo, localizada a referida arma de pressão no console.

Diante dos fatos, detiveram o indivíduo e o encaminharam para que fossem tomadas as medidas necessárias.