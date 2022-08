Deputado solicita informações sobre abuso sexual infantil

Ocorrido em Paranaguá envolvendo vítima de oito anos

O deputado estadual Cobra Repórter (foto), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), enviou, nesta quarta-feira (17), um ofício para a delegacia da Polícia Civil de Paranaguá solicitando informações sobre o caso de um possível abuso sexual a uma menina de 8 anos, na cidade de Paranaguá.

A Polícia Militar foi acionada, na tarde de segunda-feira (15), por uma assistente social do Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. A garota deu entrada no hospital com crises convulsivas, encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após exames médicos, foram verificadas lesões nas pernas e no órgão genital, o que levantou a suspeita do abuso sexual.

A madrasta da menina teria informado que, há alguns dias, percebeu o comportamento retraído da enteada. Segundo ela, isso começou após a garota retornar da casa de uma irmã mais velha. A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá que está investigando o caso.