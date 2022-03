Cobra pede Voto de Louvor aos PMs que salvaram 2 pessoas

Tentavam se jogar de viaduto

“A ação precisa dos policiais e a coragem para salvar vidas! Sem dúvida, atos de bravura e profissionalismo que merecem a homenagem deste Poder Legislativo por intermédio da manifestação do presente Voto de Louvor”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, que apresentou, nesta terça-feira (22), um requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando Votos de Louvor aos policiais militares do 2º Batalhão de Santo Antônio da Platina que impediram duas pessoas de cometerem suicídio nos últimos dias.

O Soldado Cristiano Barbosa Alingheri e Soldado Renan Gaudêncio Caldi são integrantes da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) da 4ª Companhia, do 2º Batalhão de Santo Antônio da Platina. Eles, no intervalo dos últimos 30 dias, salvaram com muito profissionalismo e técnica duas pessoas que tentavam se jogar do viaduto da rodovia BR-153, no bairro Egea, em Santo Antônio da Platina.

“Foram momentos de muita tensão! Cenas chocantes! A depressão é o mal do século e é ainda carregada de preconceito. Acredito que o silêncio camufla outro problema: a falta de conhecimento da doença que pode levar as pessoas a tomarem atitudes extremas. Por isso, estamos, aqui, para exaltar o trabalho destes nobres policiais e alertar: procure um profissional de saúde quando surgirem os primeiros sintomas desta grave doença”, ressaltou o deputado Cobra Repórter.