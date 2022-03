Cobra Repórter apresenta Voto de Repúdio para filme (vídeo)

Cenas de ‘Como se Tornar o Pior Aluno’ da Escola impactam parlamentar

Diante da ampla divulgação do filme em plataforma de streaming, a Netflix, houve intenso repúdio ao longa e pedidos para que fosse removido das telas. O Ministério de Justiça e Segurança Pública declarou que o filme deve ter sua exibição cancelada e a multa será diária de R$ 50 mil para as plataformas que não cumprirem a exigência.

“Estou indignado, perplexo com as cenas que vi do filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, produzido em 2017 e que agora está sendo exibido na plataforma Netflix. Exigimos, através de requerimento, que as autoridades competentes apurem os fatos e tomem as providências cabíveis. Pedofilia é crime, não deve ser motivo de piada em circunstância alguma. Isso, para mim, é uma afronta às crianças e à família”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (foto), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

O parlamentar apresentou, nesta segunda-feira (14), na Assembleia Legislativa, um requerimento de Voto de Repúdio.

A discussão tomou proporções inesperadas e acabou indo parar na Justiça, que já determinou a remoção de Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola de todas as plataformas digitais em que estiver disponível.