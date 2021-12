Confraternização de atletas do “Dicanela” agita a Platina

Time esportivo comemora mais um ano de união

Neste domingo, dia 20, ocorreu a confraternização do time de futebol Di Canela , do povoado Platina.

O time Dicanela está desde 2017 comprometido na prática do esporte em Santo Antônio da Platina. A equipe é uma referência de união, inclusive na administração, com muita competência e seriedade.

O nome escolhido para o clube já demonstra a afetividade do grupo, pois Di Canela é o sobrenome dos atletas e uma menção bem humorada porque trata-se de um grupo amador.

Esteve presente no evento o vereador Luciano Vermelho (fotos).

Jogadores:

Goleiros

Clevinho

Kennedy

Zagueiros

Jefão

Mateus

César

Lateral Direito

Wilsinho

Muka

Lecão

Lateral Esquerdo

Paulinho

Adalto

Maikon

Volantes

Gil

Ronaldo

Rafael

Negolan

Cebola

Bazuca

Marcelo

Meias

Leonardo

Guilherme

Luizão

Hyago

Atacantes

Eslinho

Wesley

João Paulo

Treinador

Tiãozinho

Apoiadores

Náh

Mirtinho

Zulmiro

Champagnes

Roupeira

Vânia

O Di Canela nasceu no dia 07/10/2017, a partir da ideia de 3 amigos, Marcelo, Eslinho e Paulinho, com o intuito de colocar jogadores mais experientes, para competir aos domingos e principalmente visando um círculo de amizade e inspirar os mais jovens a praticar o futebol.

É no campo que se conhecem pessoas, criam-se amizades, se praticam exercícios físicos e surgem coleções de histórias e momentos para a vida toda.

A equipe em sua maioria é formada por jogadores acima dos 30 anos, com alguns jovens, como o Hyago com 15 anos que é o mais novo, e o Serginho Cebola, com 47. Hoje, o grupo e é mais do que um time de futebol, é uma família.