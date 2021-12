Combate ao tráfico de entorpecentes m Jacarezinho

Sujeito estava com 20 porções de crack e 2 buchas de maconha

A Polícia Militar realizou operação de combate ao tráfico de drogas na região do bairro Jardim São Luiz I, em Jacarezinho.

O alvo das ações já é conhecido do meio policial pelo crime de tráfico de drogas. A abordagem aconteceu durante a venda do entorpecente, com o apoio da equipe Canil. Foram apreendidas 20 porções de crack, 2 porções de maconha e R$ 55,00 em dinheiro, com o suspeito de 26 anos.

Com o outro indivíduo (38 anos), que estava comprando, foi encontrada uma pedra de crack e R$ 20,00.

Ambos foram presos e conduzidos para os procedimentos cabíveis.