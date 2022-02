Campanha ao Dia das Mães arrecada doações à detentas

Iniciativa do Conselho da Comunidade; produtos serão revertidos para internas da Cadeia Pública platinense

Nesta terça-feira foi realizada uma reunião na sede do Npdiario em Santo Antônio para ser discutida a Campanha Municipal, que acontece de agora até o dia quatro de março, visando comemorar o Dia da Mulher (dia oito) de forma diferente, ajudando as 82 detentas da cadeia local. A iniciativa é do Conselho da Comunidade.

Estavam presentes o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Aílson Levatti, e Bruno Borsatto, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, Erontides de Oliveira Camilo, o Tide, gestor do Departamento Penitenciário, advogada Sandra Daldegan, advogado Jefoni Nogari, frei Wilson Balbino, da Comunidade Proclamai, advogada Caroline Ferreira Batista. pastor da igreja Metodista Central, José Antônio de Oliveira Filho e representante do Conselho de Pastores, Igrejas Metodista Jardim Santa Mônica, Presbiteriana Independente e Metodista Wesleyana, e igreja Reviver Church.

Os objetivos são ressocializar e oportunizar auto-estima, pois quase 100 por cento estão no local por envolvimento com entorpecentes. Não há nenhuma “bandida de alta periculosidade”. Não houve mais rebelião desde que infratores do sexo masculino foram transferidos para unidades prisionais da região.

É uma iniciativa humanitária e cristã tendo como mote o Dia Internacional da Mulher.

O QUE DOAR?

Produtos de higiene pessoal, absorventes, sabonete, xampu, condicionador, papel higiênico, roupas, entre outros.

LOCAIS DE ARRECADAÇÃO:

Sede da Subseção da OAB – Rua 7 de Setembro, nº 827, Centro

Prefeitura – Praça Nossa Sra. Aparecida, Centro

Câmara – Avenida Oliveira Mota, nº 715, Centro

Paróquia Santo A. de Pádua – Praça Frei Cristóvam Capinzal, nº 731, Centro

Paróquia Santa Filomena – Rua Munhoz da Rocha, nº 516, Centro

Paróquia São José – Rua Jasmin, nº 30, Jardim Colorado.

Fotos: LAÍS RIBEIRO/ESPECIAL PARA O NPDIARIO