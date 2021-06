Campanha distribui refeições para famílias em Ibaiti

Nestes dias de frio, uma iniciativa organizada e coordenada pela primeira dama e presidente do Provopar, Flaviana G. Fadel Carvalho com apoio da Prefeitura através de Márcia Andréia Pereira Lemes, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Tânia Fátima Fadel Bueno, da Secretaria Municipal de Educação, e Vera Lúcia Bernardes presidente da Fundação de Apoio à Criança e Adolescente de Ibaiti, está levando refeições quentes para as famílias que mais necessitam no município.

A Campanha Marmitex Solidária distribui mais de 500 refeições duas vezes por semana, nas terças e quintas-feiras a partir das 17 horas no Centro de Apoio a Juventude de Ibaiti – CAJI na Rua Dr. Euclides Monteiro, Vila Sossego.

O público-alvo da campanha é formado por pessoas em situação de insegurança alimentar e/ou vulnerabilidade social, e são famílias identificadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, como gestantes desnutridas, crianças, desempregados, trabalhadores formais e informais de baixa renda e idosos.

Os cadastros para retiradas das refeições devem ser feitos no Centro de Referência e Assistência Social(CRAS), na Rua Jonas Teixeira, 404, Bairro João Edmundo de Carvalho das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A ação tem por objetivo beneficiar essas pessoas com uma refeição balanceada e cheia de nutrientes pelo menos duas vezes por semana. Segundo a primeira dama e presidente do Provopar Flaviana, a ação faz parte de uma série de promoções que serão desenvolvidas pela entidade com apoio do prefeito Dr. Antonely de Carvalho.