Campanha arrecada alimentos em SC

Participação da comunidade e lideranças de Siqueira Campos

A campanha do Trabalhador Solidário, que objetivou arrecadar alimentos para pessoas carentes, lançada oficialmente no dia 1º de maio, foi encerrada em Siqueira Campos.

A iniciativa da prefeitura e PROVOPAR Social (Programa do Voluntariado Paranaense), que tem a frente à primeira dama Mariza Germano, contou com cooperação da Agência do Trabalhador, ACISC (Associação Comercial e Industrial de Siqueira Campos) e apoio da Defesa Civil, que atuou na logística da busca das doações.

A campanha, segundo Mariza Germano, que arrecadou quase uma tonelada de alimentos, entre os quais 300 quilos de arroz, contou com apoio incondicional da comunidade, comércio e indústria.

Na Pro Tork os funcionários se organizaram e arrecadaram centenas de quilos de alimentos, “é impossível nominarmos as pessoas ou empresários, mas, de uma coisa temos a certeza a comunidade siqueirense entendeu nosso propósito e abraçou a causa que culminou com essa grande quantidade de doações. A todos a nossa gratidão em nome das pessoas que estão passando por dificuldades nesse período de pandemia”, destacou a primeira dama.

Na foto: prefeito Luiz Henrique Germano, vice Paulo César Leite dos santos, primeira dama Marisa Germano, Defesa Civil Aurélio Ricardo Braun e Departamento Social Giovani Santos (Colaboração: Agência Criativa).