PM prende elemento com maconha e arma em Cambará

Homem de 32 anos estava com um revólver e 45,3 gramas de erva

Neste domingo, dia 31, por volta das 15h30, a Polícia Militar de Cambará apreendeu uma arma de fogo na Rua Tiradentes, do munícipio.

Após solicitação informando a posse de arma de fogo e drogas, a equipe deslocou-se para o endereço, e em contato com o suspeito, ele permitiu a busca domiciliar, relatando ser usuário de drogas, e que realmente possuía em sua casa entorpecentes. Os policiais encontraram 45, 3 gramas de maconha.

O indivíduo também assumiu ter arma de fogo em casa, e apontou o local para os policiais. A arma, um revólver, marca Rossi, cal. 32, estava no guarda-roupas, com seis munições intactas e duas deflagradas. Em consulta ao sistema SESP INTRANET, verificaram que a arma estava registrada no nome de terceiro.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao homem de 32 anos.