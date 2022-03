Briga de sogro e genro acaba com ambos presos em Bandeirantes

Trocaram ameaças e estavam com armas em bairro rural

No início da madrugada de terça-feira, dia primeiro, a PM foi acionada para conferir num sítio localizado no Bairro Sertãozinho, onde segundo a solicitante seu cunhado teria ameaçado seu pai com uma faca, em Bandeirantes.

No local, o morador contou ter sido ameaçado pelo genro que apresentava sinais de embriaguez e que desferiu alguns golpes de faca na parede da residência.

O genro, o qual foi localizado em sua casa, e relatou ter procurado o sogro depois de saber o que havia lhe difamado e que, sabendo que o sogro possuía revólver, resolveu ir com a arma branca.

Assim, além da faca utilizada no crime de ameaça, a qual foi apreendida na casa do noticiado, em seguida a PM obteve êxito em apreender uma espingarda e um revólver calibre .38 na casa do mais velho, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.