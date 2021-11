BPM na campanha por doação de sangue

Policiais militares participaram de ação da Semana Nacional do Doador Voluntário

Nesta quarta-feira, dia 24, os Policiais Militares do 2º BPM compareceram ao Hemocentro de Jacarezinho para doação de sangue em comemoração à Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue, que ocorre até o dia 26 de novembro.

Com a ação, o 2º BPM busca demonstrar a importância de tal gesto para com o próximo e incentivar a participação da comunidade. A chefe do Hemocentro, Márcia Scarpelini, agradeceu a todos.

Uma única doação pode salvar até quatro vidas, já que após a bolsa de sangue ser fracionada, os componentes sanguíneos, tais como, o concentrado de hemácias, de plaquetas e plasma, por exemplo, que são direcionados a pessoas conforme suas necessidades específicas, ajudando pacientes em tratamento de câncer, traumas, cirurgias, transplantes, talassemia, doenças falciforme, entre outras dezenas tratamentos.

O comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, salientou que a doação de sangue é um compromisso social que salva vidas, portanto, totalmente alinhada com os ideais da Polícia Militar do Paraná, sendo, por isso, sempre incentivada na Instituição.