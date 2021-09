BPM faz exibições com seus cachorros

Em comemoração à Semana da Pátria em colégio de Jacarezinho

A equipe de Operações com Cães realizou no fim de semana apresentação no Colégio Cívico Militar José Pavan, em Jacarezinho, aos alunos do ensino fundamental e médio.

Foram demonstradas técnicas empregadas no adestramento de cães, como faro de entorpecentes, armas e pessoas além da utilização de cães no patrulhamento com viaturas apresentando comandos de obediência. Os alunos também tiveram a oportunidade de interagir com os animais e conhecer um pouco mais das atividades da corporação, bem como os equipamentos e materiais utilizados pela ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel).

A exibição integrou as comemorações ao 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil e ao vínculo da Polícia Militar do Paraná com os Colégios Cívico-Militares, onde PMs da reserva (aposentados) atuam no apoio à gestão escolar e educacional, enquanto professores e demais profissionais da educação são responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico.

O comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, frisou que a participação da corporação junto a comunidade escolar demonstra o comprometimento e o patriotismo que servem muitas vezes como exemplo àqueles jovens.