BPM comemora 69º aniversário e Patrono da PM do Paraná

Estiveram presentes autoridades e integrantes da corporação

Nesta terça-feira, dia 17, o 2º Batalhão da Polícia Militar realizou solenidade alusiva ao Patrono da Polícia Militar do Paraná, Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento e o 69º Aniversário de sua fundação.

No evento foram homenageados civis e militares com a mais alta honraria do batalhão, a Medalha “Guardião do Norte Pioneiro” e também policiais que completaram dez e vinte anos com a Medalha Policial Militar de prata e bronze respectivamente.

A solenidade contou com a participação de autoridades da região, como o Coronel Cézar Kister, comandante do 2º CRPM (Comando Regional de Policial Militar) de Londrina; o presidente da AMUNORPI, prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano; os prefeitos Hiroshi Kubo e José da Silva Coelho Neto (Zezão), Carlópolis e Santo Antônio da Platina; o juiz de direto da comarca de Jacarezinho, Renato Garcia; a procuradora do ministério público do trabalho de Londrina, Luciana Estevan Cruz de Oliveira ente outras autoridades e representantes.

Ao fazer uso da palavra, o comandante do 2º BPM, tenente-coronel Emerson Castelo Branco Oliveira, ratificou a fala daqueles que o antecederam e ressaltou a importância da contribuição dos Policiais que fazem parte desses sessenta e nove anos de história do 2º BPM, de todos os que possuem a medalha “Guardião do Norte Pioneiro”, que tiveram seus relevantes serviços prestados à segurança pública do Norte Pioneiro reconhecidos e, principalmente, a todos os cidadãos que são fundamentos da missão da Polícia Militar do Paraná.

Hiroshi, visivelmente emocionado, agradeceu o comandante, em seu nome toda a corporação do 2o. BPM, as demais autoridade civis, militares e eclesiásticas. Agradeceu também os seus familiares, amigos, colegas e pessoas de Carlópolis que prestigiaram o evento. Encerrando, o Prefeito afirmou que fica feliz e orgulhoso com a homenagem, ao mesmo tempo, sente-se ainda mais comprometido com o trabalho da PM.