Bispo do NP transmite mensagem de esperança (vídeo)

CNBB também divulgou texto inspirado para a Páscoa

Neste tempo em que vivemos a Semana Santa e a Páscoa especialmente na igreja doméstica, o Bispo Dom Antônio Braz Benevente (foto e vídeo) nos traz essa mensagem de esperança e alegria do Cristo Ressuscitado.

E se solidariza com todas as famílias que perderam alguém durante essa pandemia.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também divulgou, neste fim de semana, uma mensagem de Páscoa. Após a reunião do Conselho Permanente, reunido virtualmente , os bispos motivaram a vivência da Semana Santa com os cuidados com a vida e desejam que “Cristo Ressuscitado, bálsamo da vitória da vida sobre a morte, seja perseverança em nosso caminhar”.

Confira abaixo o texto na íntegra:

“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós “ (Jo 1,14)

Hoje, nosso caminho quaresmal é iluminado pela festa da Anunciação do Senhor, a encarnação do Verbo, início de nossa salvação. Nesta oportunidade, ao concluir a reunião do Conselho Permanente da CNBB, congregando os bispos da Presidência, presidentes e representantes de Conselhos Episcopais Regionais, presidentes de Organismos do Povo de Deus e assessores, compartilhamos nossa mensagem Pascal.

Vamos vivenciar a Semana Santa, seguindo os passos de nosso Mestre e Salvador, atentos aos limites das circunstâncias locais, impostos pela pandemia da COVID-19, cuidando da vida de cada irmão e irmã, dom inviolável, como Igreja que celebra, anuncia, ora em família, acolhe e consola.

Inspire-nos a palavra do apóstolo Paulo: “Nosso cordeiro pascal, Cristo, foi imolado. Assim, celebremos a festa, não com o velho fermento nem com o fermento da maldade ou da iniquidade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade” (1Cor 5, 7b-8).

A presença amorosa de Cristo Ressuscitado nos ilumine e, em diálogo e solidariedade, possamos contribuir para que o conjunto da sociedade civil, cuidando especialmente dos pobres, enfermos e vulneráveis, vença a pandemia, na esperança de um tempo novo ao sabor do Evangelho.

Cristo Ressuscitado, bálsamo da vitória da vida sobre a morte, seja perseverança em nosso caminhar, especial sustento para os profissionais e servidores da saúde, consolação para os enlutados e feridos no coração. Feliz e Santa Páscoa.